Lazio | Inzaghi | «Luis Alberto non deve arrabbiarsi con me Rinnovo? C’è una trattativa»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Simone, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Simone, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 CONTRATTO – «Ieri sera ho visto l’offerta, c’è grande armonia e penso che non ci saranno problemi. Sono in contatto con il presidente, con i suoi tempi. Ha fatto la sua offerta e poi vediamo, siamo a buon punto». VITTORIA – «Sapevamo che era una partita insidiosa e difficile. L’abbiamo interpretata bene, rischiando poco o niente e abbiamo dato seguito all’ottima vittoria di Bergamo, dobbiamo continuare così perchè abbiamo già perso tanti punti»...

Sempre più una garanzia per la squadra di. Musacchio 6 : rischia di macchiare il suo esordio da titolare con laall'Olimpico con una disattenzione su fallo laterale avversario ...... 61' Immobile (L) Assist: 61' Milinkovic (L)(3 - 5 - 2): Reina; Musacchio (82' Parolo), ... All.:. Cagliari (3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (76' Simeone), Nandez,...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine del match tra Lazio e Cagliari valevole per la ventunesima giornata di Serie A, Simone Inzaghi è intervenuto ai mi ...Questo il commento dopo la vittoria di Inzaghi. Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche a proposito del rinnovo di contratto.