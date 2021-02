Ferrari - Bonus record per i dipendenti italiani

(Di domenica 7 febbraio 2021) Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un buon anno per la: anche se il bilancio mostra un leggero calo rispetto al 2019, il quarto trimestre è stato da, con tassi di crescita a doppia cifra. Per questo il costruttore ha voluto premiare i propricon un Premio di Competitività del valore base di 7.526 euro lordi. Tale riconoscimento potrà essere riparametrato a seconda del numero di assenze, tra le quali, però, non saranno conteggiate quelle causate dal coronavirus. Salute al centro. Ilè solo una delle politiche di welfare portate avanti dal Cavallino, i cuilo scorso anno sono aumentati del 6,3% fino a raggiungere quota 4.500. Laha effettuato oltre 25 mila test sierologici e più di 15 mila tamponi rapidi su base volontaria, mentre ...

...ai fini del calcolo dell'entità delneppure le assenze - spiega l'azienda - considerate una causa diretta dell'evento straordinario della pandemia. L'insieme di queste misure, secondo, ...Premi in arrivo per i dipendenti del settore automobilistico. Sia lache il gruppo Stellantis riconosceranno ai propri lavoratori unin busta paga per il raggiungimento degli obiettivi di competitività e produzione nel 2020. Automotive, i premi ai ...La Casa di Maranello ha deciso di premiare i lavoratori per i risultati raggiunti nel 2020, continuando anche a investire nelle proprie politiche di welfare ...Il gruppo Ferrari ha comunicato un accordo sindacale votato al riconoscimento di ulteriori benefit ai propri dipendenti, a partire da un Premio Produttività legato al difficile anno 2020.