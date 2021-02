Federica Pellegrini in slip è un sogno: ma che maglia ha? – FOTO (Di domenica 7 febbraio 2021) Federica Pellegrini lascia tutti a bocca aperta: si mostra in slip per un effetto davvero conturbante. La maglia lascia i fan basiti E’ la Divina, Federica Pellegrini, ori mondiali, europei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 7 febbraio 2021)lascia tutti a bocca aperta: si mostra inper un effetto davvero conturbante. Lalascia i fan basiti E’ la Divina,, ori mondiali, europei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

ico1897 : #cepostaperte @mafaldina88 Federica Pellegrini su canale 5 con un look alla Regina George ???????????? - intrinsic_motiv : @Richard90425119 @DrewLawDesign Federica Pellegrini @mafaldina88 - NapoliFemminile : A Firenze, nella prima gara esterna del girone di ritorno, farà il suo esordio come main sponsor del… - littlezpoon : non so voi ma per me brie Larson e Federica Pellegrini sono la stessa persona - voiddgio : 4. Ho fatto nuoto agonistico per 4 anni ed ero pure brava; del mio gruppo di nuoto ero una di quelle che maggior pa… -