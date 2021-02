Conte ai parlamentari M5s: “Non entrerò nel governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese. Siamo ago della bilancia, temo la Lega sul Recovery” (Di lunedì 8 febbraio 2021) voltare le spalle al presidente incaricato Mario Draghi “vorrebbe dire voltarle al Paese“. E’ per questo che il M5s deve “rimanere al tavolo” per “dare una prospettiva al Paese”. Il premier uscente Giuseppe Conte dà un altro colpo di timone al M5s, la cui prua si dirige con sempre maggiore precisione verso il sostegno al nuovo governo che sta per nascere. Il capo dell’esecutivo dimissionario, che tra qualche giorno tornerà avvocato e professore, porta il Movimento in prima linea nella maggioranza che sembra pronta a sostenere l’ex presidente della Bce. E questo nonostante Conte dica, questa volta con chiarezza, che al governo non vuole tornare, che non entrerà nella squadra guidata dal suo successore. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)leal presidente incaricato Mario“vorrebbe direal“. E’ per questo che il M5s deve “rimanere al tavolo” per “dare una prospettiva al”. Il premier uscente Giuseppedà un altro colpo di timone al M5s, la cui prua si dirige con sempre maggiore precisione verso il sostegno al nuovoche sta per nascere. Il capo dell’esecutivo dimissionario, che tra qualche giorno tornerà avvocato e professore, porta il Movimento in prima linea nella maggioranza che sembra pronta a sostenere l’ex presidenteBce. E questo nonostantedica, questa volta con chiarezza, che alnon vuole tornare, che non entrerà nella squadra guidata dal suo successore. ...

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - pippi36423094 : RT @petergomezblog: #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese” http… - sergimagugliani : RT @petergomezblog: #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese” http… - kiara86769608 : RT @petergomezblog: #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese” http… - alba90yt : RT @petergomezblog: #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese” http… -