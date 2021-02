Cinque validi motivi per vedere il Super Bowl

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un’evento, una liturgia, uno spettacolo, probabilmente il più grande nel circo dello sport. Domenica 7 febbraio, la 55esima edizione del SuperBowl. La diretta Tv in chiaro in Italia è Rai 2, e per noi è già lunedì 8 a partire da 15 minuti dopo la mezzanotte; a pagamento è su DAZN a partire dalle 23 e 55. Di fronte i Kansas City Chiefs e i Tampa Boys Buccaneers. Domanda: quanti di noi conoscono – realmente – le regole del Football americano? Risposta: non importa. Conta il fascino di una sfida speciale, nonostante la pandemia. Si gioca al Raymond James Stadium di Tampa, pieno causa pandemia per un terzo della capienza: solo 22.000 spettatori a fronte dei 66.000 posti disponibili. Ecco 5 motivi per non perdere la sfida dell’anno.