C’è Posta per Te gelo in studio: il gesto di Maria De Filippi sorprende (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ultima puntata di C’è Posta per te è d te a un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, come l’abbandono dello studio da parte di Maria De Filippi. Risate e lacrime non mancano mai a C’è Posta per te e anche l’appuntamento andato in onda sabato 6 febbraio 2021 non tradisce le aspettative del pubblico a casa. Tra i momenti più emozionan il gesto di Ciro Immobile che ha deciso di regalare giochi, vestiti e una vacanza a una mamma rimasta vedova. Tra le storie con il maggiore impatto quella di Anna da Palermo, la donna è stata sPosta per 27 anni con un uomo possessivo ma ritrova il sorriso quando nella sua vita arriva Gaspare. Anna conosce e si innamora di quest’ultimo dopo che suo marito ha lasciato la loro abitazione per cinque mesi. LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ultima puntata di C’èper te è d te a un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, come l’abbandono delloda parte diDe. Risate e lacrime non mancano mai a C’èper te e anche l’appuntamento andato in onda sabato 6 febbraio 2021 non tradisce le aspettative del pubblico a casa. Tra i momenti più emozionan ildi Ciro Immobile che ha deciso di regalare giochi, vestiti e una vacanza a una mamma rimasta vedova. Tra le storie con il maggiore impatto quella di Anna da Palermo, la donna è stata sper 27 anni con un uomo possessivo ma ritrova il sorriso quando nella sua vita arriva Gaspare. Anna conosce e si innamora di quest’ultimo dopo che suo marito ha lasciato la loro abitazione per cinque mesi. LEGGI ...

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - FQMagazineit : C’è Posta Per Te, Maria De Filippi insegue due concorrenti dietro le quinte e sparisce: la regia inquadra lo studio… - viveteacolori : RT @fvnzioniamo: ogni volta che claudio amendola viene invitato a c’è posta per te il mio unico pensiero va a quella puntata iconica dei ce… - PierScimmia : RT @itsmwengo: Ma ricordiamo un attimo il crossover C’è posta per te - Cesaroni nella seconda stagione #CePostaPerTe - CarlucciStef : partecipanti di c’è posta per te, “mamma quanto e grosso, guardate come suda, ah ma oggi è il festival dell’acrilic… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cavo ad alta temperatura Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay