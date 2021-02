Calenda non risparmia le critiche a Renzi: 'Crisi sgangherata, spero che Draghi duri fino al 2023' (Di domenica 7 febbraio 2021) Lui è soddisfatto ma le critiche all'ex sodale Renzi restano: "Renzi ha aperto la Crisi in modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) Lui è soddisfatto ma leall'ex sodalerestano: "ha aperto lain modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in ...

