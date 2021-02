(Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la prossima sessione di, ladovrebbe provare a tentare l’assalto ad obiettivi che nelle scorse campagne acquisti non sarebbe stata in grado di raggiungere. La priorità spetterebbe al rafforzamento di un reparto di centrocampo che in questa prima parte di stagione avrebbe suscitato parecchie perplessità. LEGGI ANCHE:, proposta shock del City: sul piatto un'offerta da 114 milioni Per questa ragione, Fabio Paratici e soci starebbero studiando il modo di convincere il Sassuolo a cedere Manuel Locatelli, vero e proprio pallino di Andrea Pirlo. Ma attenzione, perché sulla lista del CFO bianconero spiccherebbe anche il nome di un profilo, seguito anche con discreto interesse anche dal. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - zazoomblog : Calciomercato Juventus testa a testa con l’Inter per il centrocampista tedesco - #Calciomercato #Juventus #testa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

... lapianifica il rinnovo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha il contratto ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeE nel frattempo la testa va già alla decisiva sfida di Coppa Italia contro ladi martedì, ... col nome dell'ex patron Ernesto Pellegrini da tenere in considerazione, come.com vi ...Nelle ultime settimane la Juventus sembra essere in grande ascesa sotto tutti i punti di vista. La sconfitta subita dall'Inter lo scorso 17 gennaio sta fin qui rappresentando lo spartiacque della stag ...La Juve di Pirlo ha cominciato la stagione puntando su "preventive" molto audaci e finendo per venire spesso punita in contropiede, come è capitato con la Roma all'andata, con la Fiorentina, con ...