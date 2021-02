Brasile, il Botafogo retrocede in seconda divisione per la terza volta nella storia (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Botafogo dice addio al massimo campionato verdeoro e retrocede in seconda divisione per la terza volta nella sua lunga storia. Il club bianconero, tra le big storiche del Brasile, sta vivendo da tempo una situazione finanziaria ai minimi termini e la rosa di quest’anno non è stata all’altezza. Fatale la sconfitta – diciottesima in 34 giornate – contro lo Sport Recife per 0-1: per il club di Rio De Janeiro in cui giocarono Garrincha e Jairzinho il prossimo anno sarà quello della rinascita ripartendo dalla “Serie B”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ildice addio al massimo campionato verdeoro einper lasua lunga. Il club bianconero, tra le big storiche del, sta vivendo da tempo una situazione finanziaria ai minimi termini e la rosa di quest’anno non è stata all’altezza. Fatale la sconfitta – diciottesima in 34 giornate – contro lo Sport Recife per 0-1: per il club di Rio De Janeiro in cui giocarono Garrincha e Jairzinho il prossimo anno sarà quello della rinascita ripartendo dalla “Serie B”. SportFace.

Calcio: Brasile, Botafogo retrocede per la 3a volta in Serie B

Il Botafogo, in cui hanno giocato leggende come Garrincha e Jairzinho, è in cattive condizioni finanziarie e i suoi problemi sono aumentati a causa della pandemia di coronavirus, che ha ritardato di ...

