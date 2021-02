Atp Melbourne 1 2021: secondo titolo in carriera per Jannik Sinner, sconfitto Travaglia in due set (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner riesce a mettere la ciliegina sulla torta e chiude in bellezza una settimana da ricordare, aggiudicandosi l’Atp di Melbourne 1 2021. Al primo torneo ufficiale della stagione, l’altoatesino si è imposto conquistando il secondo titolo della sua carriera. Sale a 10 il numero di vittorie consecutive per il classe 2001 – senza contare l’esibizione di Adelaide – che riprende da dove aveva lasciato sul finale del 2020. In una finale tutta italiana a Melbourne, sconfitto in due set Stefano Travaglia. 7-6(4) 6-4 il punteggio in favore di Sinner, che si è liberato del connazionale solo dopo due ore e undici minuti di gioco. Grazie a questo trionfo Jannik ritocca il proprio best ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021)riesce a mettere la ciliegina sulla torta e chiude in bellezza una settimana da ricordare, aggiudicandosi l’Atp di. Al primo torneo ufficiale della stagione, l’altoatesino si è imposto conquistando ildella sua. Sale a 10 il numero di vittorie consecutive per il classe 2001 – senza contare l’esibizione di Adelaide – che riprende da dove aveva lasciato sul finale del 2020. In una finale tutta italiana ain due set Stefano. 7-6(4) 6-4 il punteggio in favore di, che si è liberato del connazionale solo dopo due ore e undici minuti di gioco. Grazie a questo trionforitocca il proprio best ...

WeAreTennisITA : La notte di Melbourne è ancora più azzurra ?? @stetone91 batte Monteiro per 6-3 6-4 e conquista la sua prima finale… - Eurosport_IT : FINALE TUTTA ITALIANA AL GREAT OCEAN ROAD OPEN ?????? Sinner e Travaglia si sfideranno nell'atto finale nel torneo 25… - AvvolteR : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS SINNER VINCE IL TORNEO ATP MELBOURNE UNO In finale battuto Travaglia in due set (7-6, 6-4) #SkySport #SkyTen… - Novizio60 : RT @Eurosport_IT: Nella finale tutta italiana di Melbourne, Jannik Sinner supera Stefano Travaglia con un combattuto 7-6 6-4 e si aggiudica… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS SINNER VINCE IL TORNEO ATP MELBOURNE UNO In finale battuto Travaglia in due set (7-6, 6-4)… -