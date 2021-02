Vite al Limite e poi: la storia di Sean Milliken, morto a 29 anni dopo aver partecipato al programma su Real Time (Di sabato 6 febbraio 2021) Vite a Limite…e poi? Alcune persone dopo il programma televisivo che va in onda su Real Time reagiscono e ritrovano anche la forma. Per altre, però, la storia non è sempre a lieto fine, come è accaduto a Sean Milliken, morto a soli 29 anni. Ecco la sua storia. Vite al Limite con Sean Milliken Sean ha partecipato a Vite al Limite nel 2018, quando aveva un peso ragguardevole di 455 chili. Il programma era alla quarta stagione. Il ragazzo era riuscito, con enormi sacrifici, a seguire la dieta del dott. Nowzaradan, arrivando a ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 6 febbraio 2021)…e poi? Alcune personeiltelevisivo che va in onda sureagiscono e ritrovano anche la forma. Per altre, però, lanon è sempre a lieto fine, come è accaduto aa soli 29. Ecco la suaalconhaalnel 2018, quando aveva un peso ragguardevole di 455 chili. Ilera alla quarta stagione. Il ragazzo era riuscito, con enormi sacrifici, a seguire la dieta del dott. Nowzaradan, arrivando a ...

