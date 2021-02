Traffico Roma del 06-02-2021 ore 17:00 (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sull’Aurelia code tra il raccordo è la stazione ferroviaria di Roma Aurelia in direzione del centro sulla raccordo anulare restano rallentamenti e code in carreggiata interna tra l’uscita Prenestina e il bivio per la Roma Napoli in direzione Appia si tratta di un incidente al centro ci sono cose per Traffico intenso sul lungotevere tra Piazza della Rovere l’isola Tiberina code anche in direzione di Piazza del Popolo tra la Sinagoga e Ponte Mazzini code Al Muro Torto da Porta Pinciana verso piazzale Flaminio ancora problemi sulla ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sull’Aurelia code tra il raccordo è la stazione ferroviaria diAurelia in direzione del centro sulla raccordo anulare restano rallentamenti e code in carreggiata interna tra l’uscita Prenestina e il bivio per laNapoli in direzione Appia si tratta di un incidente al centro ci sono cose perintenso sul lungotevere tra Piazza della Rovere l’isola Tiberina code anche in direzione di Piazza del Popolo tra la Sinagoga e Ponte Mazzini code Al Muro Torto da Porta Pinciana verso piazzale Flaminio ancora problemi sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, giocattoli con sorpresa stupefacente: 21 mila dosi di hashish

...stupefacenti nella zona est di Roma. Era diverso tempo che i militari - in occasione dell'assiduo controllo del territorio effettuato soprattutto nelle zone più colpite dal fenomeno del traffico di ...

Napoli zona gialla, migliaia in strada sul lungomare con i bambini vestiti da Carnevale

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Zona gialla, rischio assembramenti: da Roma a Milano le misure nelle... ...mischiarsi con la lunghissima coda di auto dell'area un tempo pedonale e ora riaperta al traffico ...

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso, dalle ore 22 dei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 febbraio alle or ...

Farmaci anti Covid cinesi, traffico illegale: sequestro di 121mila prodotti

Farmaci anti Covid cinesi che in queste ore sono stati sequestrati in una maxi operazione. I Nas hanno svolto una valutazione anche in ambito economico, infatti la vendita e distribuzione di farmaci n ...

