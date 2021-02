Sci di fondo, Ulricehamn 2021: Federico Pellegrino terzo nella sprint maschile (Di sabato 6 febbraio 2021) terzo posto per Federico Pellegrino a Ulricehamn. Arriva un piazzamento di prestigio per il nostro ‘Chicco’ nella sprint di sabato sulla neve svedese. Dopo aver strappato agevolmente il pass per la fase finale della gara, Pellegrino è riuscito a superare tutti gli step per poi presentarsi in finale e sfiorare il successo per una manciata di centesimi. RIVIVI IL LIVE Nessun problema ai quarti di finale dove l’azzurro ha gestito il passo e ha chiuso in seconda posizione in 2:56.83 con 18 centesimi di ritardo da Jouve ma con quasi un secondo di vantaggio sul finlandese Maki. Poi l’acceleazione nella semifinale dove Chicco chiude con il miglior tempo della propria batteria in 2:59.85 battendo per appena 3 centesimi lo svedese Svensson. Infine la lotta ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)posto per. Arriva un piazzamento di prestigio per il nostro ‘Chicco’di sabato sulla neve svedese. Dopo aver strappato agevolmente il pass per la fase finale della gara,è riuscito a superare tutti gli step per poi presentarsi in finale e sfiorare il successo per una manciata di centesimi. RIVIVI IL LIVE Nessun problema ai quarti di finale dove l’azzurro ha gestito il passo e ha chiuso in seconda posizione in 2:56.83 con 18 centesimi di ritardo da Jouve ma con quasi un secondo di vantaggio sul finlandese Maki. Poi l’acceleazionesemifinale dove Chicco chiude con il miglior tempo della propria batteria in 2:59.85 battendo per appena 3 centesimi lo svedese Svensson. Infine la lotta ...

