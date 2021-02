Sanremo 2021, il mitico Beppe Vessicchio ci sarà e sogna un annuncio dal palco (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il maestro Beppe Vessicchio, tra i volti più noti e amati della kermesse musicale italiana per eccellenza, ci sarà anche al Festival di Sanremo 2021. All’Adnkronos, inoltre, ha confessato il suo sogno: “Che il giorno della finale, il 6 marzo, si possa annunciare agli italiani, proprio dal palco di Sanremo, la riapertura al pubblico con distanziamento di tutte le sale: i teatri, i cinema e le sale da concerto”. Vessicchio ha poi illustrato l’idea di aprire le sale a un pubblico di persone vaccinate e non vaccinate, ma separate da distanza di sicurezza: “Stanno partendo i vaccini per i più anziani che in Italia sono tanti e che sono grandi frequentatori di teatri e cinema. Io credo che con un mix tra vaccinati e pubblico non ... Leggi su improntaunika (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il maestro, tra i volti più noti e amati della kermesse musicale italiana per eccellenza, cianche al Festival di. All’Adnkronos, inoltre, ha confessato il suo sogno: “Che il giorno della finale, il 6 marzo, si possa annunciare agli italiani, proprio daldi, la riapertura al pubblico con distanziamento di tutte le sale: i teatri, i cinema e le sale da concerto”.ha poi illustrato l’idea di aprire le sale a un pubblico di persone vaccinate e non vaccinate, ma separate da distanza di sicurezza: “Stanno partendo i vaccini per i più anziani che in Italia sono tanti e che sono grandi frequentatori di teatri e cinema. Io credo che con un mix tra vaccinati e pubblico non ...

