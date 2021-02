Roma | nasconde le dosi di droga nei contenitori a “ovetto” dei cioccolatini e minaccia di morte i Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 febbraio 2021) Un 49enneno, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto daidella StazioneTrullo. Le accuse sono quelle di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti ea Pubblico Ufficiale. La perquisizione e l’arresto La scorsa mattina, in via Buonconvento, ihanno fermato l’uomo per un controllo. Questo è stato trovato in possesso di alcunedi hashish e marijuana nascoste in un contenitore di plastica a forma di “”, di una nota marca di cioccolato per bambini. La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo, nella stessa via, ha permesso aidi rinvenire altri 10 “ovetti” contenenti decine didella stessa, bilancino di precisione ...