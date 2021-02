Paratici: “A Pirlo serviva il tempo di conoscere i giocatori” (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida con la Roma. Pirlo ora ha avuto il tempo di conoscere i giocatori e capire bene come amalgamarli, cosa che a inizio anno non avevamo avuto il tempo di fare, visto che siamo stati l’unica squadra tra le prime in classifica ad aver cambiato l’allenatore. La sconfitta con l’Inter è stata terapeutica. La Roma gioca bene, sta facendo un percorso importante, con un allenatore e una dirigenza all’altezza. Ora pensiamo una gara per volta. Dzeko? È un ottimo giocatore, ma la Roma ne ha molti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida con la Roma.ora ha avuto ildie capire bene come amalgamarli, cosa che a inizio anno non avevamo avuto ildi fare, visto che siamo stati l’unica squadra tra le prime in classifica ad aver cambiato l’allenatore. La sconfitta con l’Inter è stata terapeutica. La Roma gioca bene, sta facendo un percorso importante, con un allenatore e una dirigenza all’altezza. Ora pensiamo una gara per volta. Dzeko? È un ottimo giocatore, ma la Roma ne ha molti. L'articolo ilNapolista.

