Napoli | tamponi a tutta la squadra durante la notte | i risultati

Fantacalcio : Napoli, tutti negativi i tamponi post Koulibaly - Giulian54241405 : RT @Carloalvino: Dopo la positività di Ghoulam questo il programma tamponi per il Napoli: stamattina quello classico già previsto e stasera… - Sport_Mediaset : Verso #GenoaNapoli. #Napoli, nuovi tamponi negativi dopo le positività di #Koulibaly e #Ghoulam Nessun'altra defezi… - zazoomblog : Genoa-Napoli Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid: nuovo ciclo di tamponi per gli azzurri ecco l’esito - #Genoa-N… - fcin1908it : UFFICIALE - Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra: il comunicato del club - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tamponi

Ilsi è svegliato con una buona notizia: tutti ieffettuati dopo la mezzanotte sul gruppo squadra hanno dato esito negativo . Contro il Genoa, questa sera alle 20.45 allo stadio Marassi, ...- Tutti negativi al Coronavirus ieffettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra in casa, dopo le positività di Ghoulam e Koulibaly . I partenopei saranno in campo ...Napoli, negativi i tamponi post Koulibaly. Come comunicato dal Napoli infatti proprio in questi minuti, tutti gli altri tamponi effettuati dopo aver scoperto della positività di ...Nessuna nuova positività. Una buona notizia in una settimana contraddistinta da troppi incidenti di percorso e stravolgimenti. Si ferma a Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly la lista dei ‘nuovi positvi ...