Michele Placido torna poliziotto per un corto sul cyberbullismo. (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, domenica 7 febbraio, il film breve 'La stanza' di Giuseppe Alessio Nuzzo sarà visibile in modalità lineare su RaiPlay con l'opzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Michele Placido Michele Placido torna poliziotto per un corto sul cyberbullismo.

Nel cast Michele Placido e Nicoletta Romanoff. La colonna sonora è il brano Castelli di carte di Anastasio. La storia si svolge nel giorno di Natale. Andrea sta chattando, solo la luce bianca dello ...

Mario Monicelli, quei ritratti sorprendenti e irresistibili

Quelli lanciati da lui come Ornella Muti, Michele Placido. Una filmografia sterminata che coincide con la sua biografia. E anche la nostra. Come ricordava Enrico Deaglio nel numero di Bianco e nero a ...

Michele Placido presidente del Teatro Comunale di Ferrara il Resto del Carlino Ferrara, la cultura di Sgarbi: guerra di firme le Sardine in testa

La petizione contro il presidente di Ferrara arte a quota mille. Oggi la presentazione del nuovo vertice del Comunale ...

Teatro, si alza il sipario su Michele Placido

Oggi la presentazione ufficiale. E il sindaco Fabbri difende Sgarbi: "Ha contribuito al rilancio della cultura, pretestuose le critiche" ...

