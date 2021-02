Marroccu conferma Ballardini | «Resterà al Genoa»

(Di sabato 6 febbraio 2021) Francesco, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Napoli: le sue dichiarazioni Francesco, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Napoli. FUTURO– «Sicuramente. Penso che abbia tutte le carte in regola per fare bene, lo ha dimostrato sul campo. Il mercato che abbiamo condotto è dipeso soprattutto dal buon lavoro fatto da, perché ha valorizzato i giovani in rosa, e non c’è più stata la necessità di fare un mercato importante». Leggi su Calcionews24.com

La conferma più o meno esplicita è arrivata ieri sera dal direttore sportivo del club Francesco Marroccu: 'Destro sarà per tanti anni un giocatore che vestirà la maglia rossoblù' ha ammesso a ...
Scamacca è stato al centro di un triangolo di mercato per diverse settimane, salvo restare in rossoblù: le verità di Genoa e Sassuolo.
"Abbiamo oggettivamente lavorato anche in maniera strategica sul mercato, avendo le idee chiare al nostro interno e avendo già stabilito il finale della storia", ha detto Marroccu. "Sarà il tempo a di ..."