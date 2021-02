LIVE Snowboard, PGS Bannoye in DIRETTA: Felicetti e Coratti chiudono 3° e 4°. Trionfano Loginov e Hofmeister (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi diamo appuntamento a domani con il PSL. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di giornata! 10.18 Grazie alla sconfitta in finale di Sluev, Aaron March mantiene la testa della graduatoria di Coppa del Mondo con appena un punto di margine sul russo. 10.14 Sluev commette un errore a metà gara e Loginov va a prendersi il successo. 10.12 Coratti chiude con un comunque ottimo quarto posto. 10.12 ED E’ Felicetti CHE SI AGGIUDICA IL TERZO POSTO! 10.10 E ora tocca al derby azzurro nella small final maschile. 10.07 Ramona Theresia Hofmeister domina la Big Final contro Loch. La tedesca rifila 54 centesimi si secondo alla connazionale e, oltre al successo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 La nostrafinisce qui. Vi diamo appuntamento a domani con il PSL. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di giornata! 10.18 Grazie alla sconfitta in finale di Sluev, Aaron March mantiene la testa della graduatoria di Coppa del Mondo con appena un punto di margine sul russo. 10.14 Sluev commette un errore a metà gara eva a prendersi il successo. 10.12chiude con un comunque ottimo quarto posto. 10.12 ED E’CHE SI AGGIUDICA IL TERZO POSTO! 10.10 E ora tocca al derby azzurro nella small final maschile. 10.07 Ramona Theresiadomina la Big Final contro Loch. La tedesca rifila 54 centesimi si secondo alla connazionale e, oltre al successo ...

