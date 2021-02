LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-6 7-6 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro fa e disfa ma alla fine la spunta e conquista la finale! Derby italiano con Stefano Travaglia (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 09.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 09.58 Jannik Sinner vince contro Karen Khachanov 7-6 4-6 7-6 e vola in finale nell’ATP 250 Melbourne 1! Dopo tre ore di gioco, l’azzurro vince alla Margaret Court Arena conquistando il Derby contro Stefano Travaglia che nella notte italiana ha battuto Thiago Monteiro. l’azzurro fa e disfa, salva un set point nel primo set e un match point nel corso del terzo ma a più riprese non sfrutta diverse chance di break e di vantaggio nel parziale. Il russo alla ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 09.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 09.58 Jannikvince contro Karen7-6 4-6 7-6 e vola in finale nell’ATP 2501! Dopo tre ore di gioco,vinceMargaret Court Arenando ilcontroche nella notte italiana ha battuto Thiago Monteiro.fa e, salva un set point nel primo set e un match point nel corso del terzo ma a più riprese non sfrutta diverse chance di break e di vantaggio nel parziale. Il russo...

