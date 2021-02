LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-6 5-6 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: break e sorpasso del russo! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 40-40 Sinner CON CORAGGIO! Bravissimo l’azzurro a dominare lo scambio e chiudere con lo smash. 30-40 MATCH POINT Khachanov! Diritto sul nastro. 30-30 Sinner in ritardo sulla risposta diagonale del russo: rovescio in rete. 30-15 Scappa via il diritto in allungo dell’azzurro. 30-0 Ace #9 per l’azzurro. 15-0 Buona prima di Sinner e chiusura con il rovescio. 5-6 sorpasso Khachanov! Decisamente più coraggioso il russo rispetto a un Sinner troppo timido. 40-15 Scappa via il rovescio dell’azzurro. 30-15 Servizio e diritto del russo. 15-15 Gran risposta profonda di Sinner che chiude con il diritto ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 40-40CON CORAGGIO! Bravissimo l’azzurro a dominare lo scambio e chiudere con lo smash. 30-40 MATCH POINT! Diritto sul nastro. 30-30in ritardo sulla risposta diagonale del russo: rovescio in rete. 30-15 Scappa via il diritto in allungo dell’azzurro. 30-0 Ace #9 per l’azzurro. 15-0 Buona prima die chiusura con il rovescio. 5-6! Decisamente più coraggioso il russo rispetto a untroppo timido. 40-15 Scappa via il rovescio dell’azzurro. 30-15 Servizio e diritto del russo. 15-15 Gran risposta profonda diche chiude con il diritto ...

