La confortante afasia social di Draghi | zero stories e niente selfie con i corazzieri

A tre giorni dall'incarico a Mario Draghi, la politica italiana sembra già diventata più adulta. Nessuno dei già-consultati si è fatto il selfie con i corazzieri, nessuno è salito sul tetto di Montecitorio per la diretta Facebook, nessuno ha commissionato e pubblicato meme col draghetto Disney e la frase spiritosa. Restano le metafore da Mai Dire Gol (Draghi come Ronaldo, Draghi come Messi, Draghi come Baggio) ma vabbè, è il codice con cui comunicano i maschi italiani e dobbiamo sopportarlo. L'afasia social dei leader spiritosi, dei muscolari, dei sarcastici, degli specialisti in zuffe, sarà uno dei segni della prossima fase? Magari sì. È possibile che Mario Draghi faccia tendenza. Lui non è su Facebook, non è su Twitter, e ...

Il presidente del Consiglio incaricato non è su Facebook, né su Twitter, Instagram o TikTok. Che gran sollievo ...

Il presidente del Consiglio incaricato non è su Facebook, né su Twitter, Instagram o TikTok. Che gran sollievo ...