Inzaghi “Ottimista sul rinnovo, Cagliari banco di prova” (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “rinnovo? Ci siamo visti con il presidente, sono molto positivo”. Così Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, torna sulla questione rinnovo in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. “Il presidente Lotito è stato impegnato in Lega, lo rivedrò di sicuro oggi, siamo molto molto avanti e sono contento perchè sapete cosa rappresenta questa società e questa maglia per me”, ha spiegato Inzaghi che poi si è concentrato sul posticipo casalingo di domani sera con la squadra sarda. “Siamo in un trend positivo e domani è un grande banco di prova per vedere la maturità della squadra. Conterà molto l’approccio con il quale entreremo in campo. Sarà una partita insidiosa perchè il Cagliari vive un momento in cui fa pochi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “? Ci siamo visti con il presidente, sono molto positivo”. Così Simone, tecnico biancoceleste, torna sulla questionein conferenza stampa alla vigilia del match contro il. “Il presidente Lotito è stato impegnato in Lega, lo rivedrò di sicuro oggi, siamo molto molto avanti e sono contento perchè sapete cosa rappresenta questa società e questa maglia per me”, ha spiegatoche poi si è concentrato sul posticipo casalingo di domani sera con la squadra sarda. “Siamo in un trend positivo e domani è un grandediper vedere la maturità della squadra. Conterà molto l’approccio con il quale entreremo in campo. Sarà una partita insidiosa perchè ilvive un momento in cui fa pochi ...

CorriereCitta : Inzaghi “Ottimista sul rinnovo, Cagliari banco di prova” - Italpress : Inzaghi “Ottimista sul rinnovo, Cagliari banco di prova” - MomentiCalcio : Lazio, Lotito ottimista sul rinnovo di Inzaghi: “Tra di noi c’è piena sintonia e zero segreti” - uguntanu : @dukeby Mamma mia,Inzaghi. Ecco, neppure un ottimista come me che da ragazzino riusciva a riporre speranze in Cras… -