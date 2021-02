«Grande Fratello Vip 5»: Dayane Mello e il cordoglio in diretta tv (Di sabato 6 febbraio 2021) I cordogli in televisione sono pericolosi: se si affrontano con troppa enfasi, si spettacolarizzano; se si trattano con troppa superficialità, si banalizzano. Trovare una misura – pensiamo all’ultimo saluto delle Iene a Nadia Toffa, quando tutti gli inviati passati e presenti rindossarono la divisa per renderle omaggio – non è mai facile ma, quando si ha a che fare con un reality che per prassi tratta le dinamiche dei concorrenti che vi partecipano 24 ore su 24, ignorare un accadimento del genere non è certo un’opzione. «Ognuno di noi reagisce al dolore a modo suo e nessuno può permettersi di giudicare» dice Alfonso Signorini all’inizio di una puntata molto speciale del Grande Fratello Vip, che dedica il primo blocco a Dayane Mello e alla scomparsa del fratello Lucas, rimasto coinvolto in un incidente stradale all’età di 26 anni in Brasile. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1357800582547984394 Leggi su vanityfair (Di sabato 6 febbraio 2021) I cordogli in televisione sono pericolosi: se si affrontano con troppa enfasi, si spettacolarizzano; se si trattano con troppa superficialità, si banalizzano. Trovare una misura – pensiamo all’ultimo saluto delle Iene a Nadia Toffa, quando tutti gli inviati passati e presenti rindossarono la divisa per renderle omaggio – non è mai facile ma, quando si ha a che fare con un reality che per prassi tratta le dinamiche dei concorrenti che vi partecipano 24 ore su 24, ignorare un accadimento del genere non è certo un’opzione. «Ognuno di noi reagisce al dolore a modo suo e nessuno può permettersi di giudicare» dice Alfonso Signorini all’inizio di una puntata molto speciale del Grande Fratello Vip, che dedica il primo blocco a Dayane Mello e alla scomparsa del fratello Lucas, rimasto coinvolto in un incidente stradale all’età di 26 anni in Brasile. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1357800582547984394

