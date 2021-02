Governo | sarà un mix di tecnici e politici Draghi | Farò io la squadra e oggi incontra i 5Stelle

Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - Piu_Europa : ???????? #GOVERNODRAGHI ???????? ?? NOI CI SIAMO ?? #PiuEuropa e @Azione_it hanno espresso il più ampio e convinto sostegno a… - ItaliaViva : Credo che con Draghi ci sarà una maggioranza più ampia rispetto a quella del Governo giallo-rosso. La priorità ora… - GiannisDottore : Mario Draghi sara il quinto primo ministro che proviene dal @AgenziaAREL dopo Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi… - carlo_masera : RT @mariotoscana196: Il governo Conte 2 ci è costato 406 mld da qui al 2026..non sarà facile porvi rimedio.. Anche se RENZI con l'arrivo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sarà

Affaritaliani.it

Il voto su Rousseau? "Si è votato sia per il Conte I che per il Conte II, serichiesto anche questa volta, gli iscritti si esprimeranno in tempi rapidi". Parteciperebbe a uninsieme con ...... seppure con malumori all'interno dello schieramento , oggi il confrontocon la Lega di Matteo ... Proprio dalle posizioni che esprimeranno i due ex alleati del primogialloverde dipenderà l'...