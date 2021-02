Giuntoli: “Il mio futuro? Ho ancora tanti anni di contratto, non capisco il perchè di queste domande” (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN poco prima della gara contro il Genoa: “Veniamo da un periodo terrificante: ho visto il primo tempo dell’Atalanta, che era molto sulle gambe. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca le coppe ha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma.Il mio futuro? Sono qua da sei anni e ho ancora tanti anni di contratto, ho un bel rapporto con la proprietà, non capisco il perché si debba parlare di futuro”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN poco prima della gara contro il Genoa: “Veniamo da un periodo terrificante: ho visto il primo tempo dell’Atalanta, che era molto sulle gambe. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca le coppe ha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma.Il mio? Sono qua da seie hodi, ho un bel rapporto con la proprietà, nonil perché si debba parlare di”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

