(Di sabato 6 febbraio 2021)Ruiz halepost-Covid presso la Clinica Pineta Grande. Lo comunica il Napoli sul suo sito, aggiungendo che oggi lo spagnolo hasvolto unaa Castel Volturno in compagnia del preparatore Francesco Cacciapuoti. Questo il testo del comunicato:Ruiz hal’iter dipost Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. Il calciatore, al termine delle, ha svolto unadipresso il Training Center con il preparatore Francesco Cacciapuoti. L'articolo ilNapolista.

A Fabian Ruiz, ancora 25enne, sarà giusto trovargli un estimatore in grado di portare al Napoli il ...Fabian ha completato le visite. Svolta anche una seduta di allenamento individuale a Castel Volturno. Il comunicato del club ...Non è a Genova, Fabian Ruiz, che due giorni dopo la negativizzazione al Covid-19 è rimasto a Castel Volturno per le visite post-Covid ...