D’Urso contro Remigi: “Mai avuto una relazione con un uomo sposato” (Di sabato 6 febbraio 2021) Durante l’ultima trasmissione di Pomeriggio5, Barbara D’Urso ha fatto una dichiarazione contro il suo ex Memo Remigi. Una dichiarazione in diretto contrasto con le “velate accuse” di quest’ultimo. Infatti Remigi ha affermato che la causa della sua separazione, all’epoca, era dovuta proprio alla sua relazione extra coniugale con la D’Urso. Cosa assolutamente negata da lei, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Durante l’ultima trasmissione di Pomeriggio5, Barbaraha fatto una dichiarazioneil suo ex Memo. Una dichiarazione in diretto contrasto con le “velate accuse” di quest’ultimo. Infattiha affermato che la causa della sua separazione, all’epoca, era dovuta proprio alla suaextra coniugale con la. Cosa assolutamente negata da lei, L'articolo

LegaSalvini : #SALVINI CONTRO AZZOLINA: 'HA PENSATO AI BANCHI E NON AD ASSUMERE GLI INSEGNANTI PRECARI” - laelieee : Non io che aspetto l’asfaltata magistrale che farà Tommaso alla Capriotti appena verrà a sapere del salottino dalla… - softlovis : @Ausilia15895875 Domenica dalla d’urso contro guenda e goria - GossipItalia3 : Barbara D’Urso contro Remigi: “Mai avuto una relazione con un uomo sposato” #gossipitalianews - tuttopuntotv : Andrea Roncato contro Barbara d’Urso: “Mi ha messo in imbarazzo” Cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : D’Urso contro Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero