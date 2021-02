Draghi, il Movimento 5 Stelle svela le carte: “Noi ci saremo con lealtà” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi ci saremo con lealtà”. Sono le prime parole espresse dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, nelle dichiarazioni alla stampa successive all’incontro tra Mario Draghi e la delegazione pentastellata, guidata da Beppe Grillo, che ha scelto di non partecipare alla conferenza stampa finale. Un’apertura in larga parte attesa e che conferma, ormai quasi ufficialmente, la presenza del Movimento 5 Stelle nel nuovo esecutivo Draghi che si va delineando. L’incontro tra Draghi e Grillo, attesissimo, è durato oltre un’ora, durante la quale il fondatore del Movimento 5 Stelle ha messo sul tavolo le richieste contenute nel mini-documento programmatico i cui contentui erano già stati pubblicati sul ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi cicon”. Sono le prime parole espresse dal capo politico del, Vito Crimi, nelle dichiarazioni alla stampa successive all’incontro tra Marioe la delegazione pentastellata, guidata da Beppe Grillo, che ha scelto di non partecipare alla conferenza stampa finale. Un’apertura in larga parte attesa e che conferma, ormai quasi ufficialmente, la presenza delnel nuovo esecutivoche si va delineando. L’incontro trae Grillo, attesissimo, è durato oltre un’ora, durante la quale il fondatore delha messo sul tavolo le richieste contenute nel mini-documento programmatico i cui contentui erano già stati pubblicati sul ...

