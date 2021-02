Dov’è la vittoria? La conventio ad autoexcludendum di Fratelli d’Italia

Dov’è la vittoria? La conventio ad (auto)excludendum di Fratelli d’Italia (Di sabato 6 febbraio 2021) Il governo Draghi è ormai vicino al varo. Il gap di seggi dovuto alle prime reazioni del Movimento 5 Stelle, della Lega e di Fratelli d’Italia sembra essersi riassorbito nel giro di due giorni. Verosimilmente prevarrà l’opzione Tabacci: “Al Presidente non abbiamo posto condizioni perché non vogliamo metterci nel ridicolo”. Insomma, anche se qualcuno sta provando a usare Draghi per rompere il fronte altrui, alla fine questo governo dovrebbe avere una maggioranza enorme, quasi unanime. Quel “quasi”, al momento, si chiama Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni sembra irremovibile. O elezioni o opposizione. Come si spiega questa scelta? Con la coerenza? Certo. È uno dei punti di forza di Fratelli d’Italia. In questa legislatura abbiamo visto capovolte incredibili tra Conte I e Conte II, oltre ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) Il governo Draghi è ormai vicino al varo. Il gap di seggi dovuto alle prime reazioni del Movimento 5 Stelle, della Lega e disembra essersi riassorbito nel giro di due giorni. Verosimilmente prevarrà l’opzione Tabacci: “Al Presidente non abbiamo posto condizioni perché non vogliamo metterci nel ridicolo”. Insomma, anche se qualcuno sta provando a usare Draghi per rompere il fronte altrui, alla fine questo governo dovrebbe avere una maggioranza enorme, quasi unanime. Quel “quasi”, al momento, si chiama. Giorgia Meloni sembra irremovibile. O elezioni o opposizione. Come si spiega questa scelta? Con la coerenza? Certo. È uno dei punti di forza di. In questa legislatura abbiamo visto capovolte incredibili tra Conte I e Conte II, oltre ...

ciampicuc : RT @alessandrab72: @ciampicuc @Nonha_stata Io non ho ancora capito la 'vittoria'. Che premio ha vinto? A meno che non abbia negoziato (solo… - alessandrab72 : @ciampicuc @Nonha_stata Io non ho ancora capito la 'vittoria'. Che premio ha vinto? A meno che non abbia negoziato… - brunellf : @MauroV1968 Italia s'è desta,a che ora? Dov'è Vittoria?Uscita con i Fratelli d'Italia??e rimasta incinta alla testa.… - Aquilax__ : @genofons @farnesio1545 DOV'È LA VITTORIA?! LE PORGA LA CHIOMA - QuinziUgo : RT @MauroV1968: Fratelli d'Italia L'Italia s'è ridesta, Dell'elmo di Draghi S'è cinta la testa. Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma, Ché… -

