Bob Marley: 76 anni fa nasceva il mito del reggae Bob Marley ha sdoganato la musica reggae in tutto il mondo e l'ha resa popolare. Tutti ricordano il maestoso concerto a Milano nel 1980 Un Maestro vero, un uomo che ha rivoluzionato il concetto di musica stessa e che ha imposto sonorità "esotiche" a migliaia di ascoltatori in tutto il mondo. Bob Marley ha, in qualche modo, fatto conoscere a tutti la potenza della musica reggae, portata in lungo e in largo come "bandiera" dei suoi concerti. Un artista rivoluzionario, che nasceva 76 anni fa e che, tutt'oggi, resta tra i più amati e ascoltati di sempre da tutti. Quegli stessi ascoltatori che, ancora oggi, ricordano le sue canzoni in modo chiaro e preciso. L'artista giamaicano è morto nel 1981 all'età di 36 anni, a causa di un'unghia incarnita. Nato il 6 febbraio

