Atp Melbourne 1 2021 | Sinner vince ancora | batte Khachanov e va in finale

(Di sabato 6 febbraio 2021) JannikKarennel match valevole per la semidel torneo Atp di1 – Great Ocean Road Open. L’altoatesino si impone in tre set dopo oltre tre ore di gioco con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(4), e affronterà Stefano Travaglia inper il titolo. IL TABELLONE DEL TORNEO COME VEDERE LAIN TV LA CRONACA – Il primo set procede in equilibrio dopo due palle break mancate danel secondo gioco. Nell’undicesimo game, alla seconda occasione, è il russo a togliere il servizio all’avversario, il quale però reagisce immediatamente ed effettua il controbreak guadagnandosi il tie-break. Qualche errore in più nel secondo game da parte di entrambi. L’altoatesino perde la battuta nel secondo ...

Per il tennista marchigiano è la prima volta in una finale nel circuito internazionale. In semifinale il 29enne di Ascoli Piceno, n.71 del mondo, ha superato nettamente per 6 - 3 6 - 4, in un'ora ...Commenta per primo L'Italia vola in finale diCup a. Agli azzurri sono bastati i due singolari contro la Spagna: Fabio Fognini ha battuto Pablo Carreno Busta (6 - 2, 1 - 6, 6 - 4) e Matteo Berrettini ha avuto la meglio su Roberto ...Finale tricolore nel Great Ocean Road di Melbourne. Jannik Sinner e Stefano Travaglia non steccano contro Khachanov e Monteiro ...Dan Evans e Felix Auger-Aliassime si sfideranno nella finale del Murray River Open 2021. Come e dove seguire il match.