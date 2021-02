Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 5 FEBBRAIOORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E LANINA SULLA DIRAMAZIONENORD PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PER LAVORI LUNGHE CODE SULLA A91FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE TRA VIA DI VALLERANO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI ...