Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 07:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e venerdì 5 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studi proseguono oggi le consultazioni di Draghi il premier incaricato vedrà Stamani le autonomie Leo Italia viva poi nel pomeriggio Fratelli d’Italia PD e Forza Italia Grillo arriva oggi a Roma per incontrare conti vertici del MoVimento 5 Stelle Domani Potrebbe partecipare le consultazioni di draghi col movimento per un governo del premier incaricato arrivano Intanto le aperture di Conte Berlusconi con numero dei contagi che non cade un primo caso di inglese da lunedì l’Alto Adige tornerei davanti covid e l’altro numero di positivi alla mutazione brasiliana preoccupare invece in Umbria via libera Intanto è uscita il 15 febbraio in zona gialla risale sopra il 5% il tasso di positività Nazionale altri 421 decessi Per un totale di oltre 90.000 morto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e venerdì 5 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studi proseguono oggi le consultazioni di Draghi il premier incaricato vedrà Stamani le autonomie Leo Italia viva poi nel pomeriggio Fratelli d’Italia PD e Forza Italia Grillo arriva oggi aper incontrare conti vertici del MoVimento 5 Stelle Domani Potrebbe partecipare le consultazioni di draghi col movimento per un governo del premier incaricato arrivano Intanto le aperture di Conte Berlusconi con numero dei contagi che non cade un primo caso di inglese da lunedì l’Alto Adige tornerei davanti covid e l’altro numero di positivi alla mutazione brasiliana preoccupare invece in Umbria via libera Intanto è uscita il 15 febbraio in zona gialla risale sopra il 5% il tasso di positività Nazionale altri 421 decessi Per un totale di oltre 90.000 morto ...

