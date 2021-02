Traffico Roma del 05-02-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Gianfranco Bellomo di apertura l’incidente sulla via Salaria che sta provocando forti rallentamenti entrambe le direzioni presso Piazza Priscilla altro incidente avvenuto in zona Tor di Quinto conrallentato presso Largo Maresciallo Diaz in zona euro e rallentamenti per incidente in viale della Tecnica altezza di viale del ciclismo coda persu via Delle Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioni e più avanti incolonnamenti da via Monti Tiburtini al bivio per la 24 è all’altezza di ...