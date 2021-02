Torino, rifinitura in vista dell’Atalanta: out Ricardo Rodriguez (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Torino ha svolto la rifinitura al Filadelfia in vista del match di domani pomeriggio contro l’Atalanta: assente Ricardo Rodriguez Il Torino ha svolto la rifinitura al Filadelfia in vista del match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Assente Ricardo Rodriguez. «Sessione di rifinitura per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani, a Bergamo (calcio d’inizio alle ore 15), contro l’Atalanta. Dopo l’analisi al video, Davide Nicola ha fatto svolgere esercitazioni a tema e un programma tecnico. All’allenamento di oggi non ha preso parte Ricardo Rodriguez per una sindrome ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilha svolto laal Filadelfia indel match di domani pomeriggio contro l’Atalanta: assenteIlha svolto laal Filadelfia indel match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Assente. «Sessione diper ilal Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani, a Bergamo (calcio d’inizio alle ore 15), contro l’Atalanta. Dopo l’analisi al video, Davide Nicola ha fatto svolgere esercitazioni a tema e un programma tecnico. All’allenamento di oggi non ha preso parteper una sindrome ...

toropuntoit : #Torino, la #rifinitura al Filadelfia in vista dell'#Atalanta - Toro_News : ?? | REPORT La rifinitura non vede la presenza di #Rodriguez. Le ultime in vista di #AtalantaTorino - VMilli93 : News #InterJuve COPPAITALIA ?? ?? Partenza domattina da Torino per la #Juventus direzione ?? #Milano #HotelSheeraton ??… -