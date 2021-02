Tommaso Zorzi critica Pierpaolo e Giulia | “Sembrano dei burattini in cerca di consensi” – VIDEO

GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - antonella_dell : @Luna1992m @tommaso_zorzi Si, ma non hanno capito che era lei! - BlueMeToo : @immasavaresee Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e MRT avevano in programma (l'ennesimo annuncio) di uscire l'8 Poi… - HologramsJem : Nel GF 2021 abbiamo avuto Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ma nel lontano 2004 dinamiche moooolto simili con Jonat… - anchemenoraga : RT @spenceremilys: possibile che abbiamo avuto 1 minuto e mezzo scarso della linea dea vita di Tommaso Zorzi,il protagonista del #GFVIP qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Addiritturaaveva proposto di concederle direttamente la vittoria, cosa che lei ha rifiutato, così come ha detto no all'idea generale dei concorrenti di un'uscita dal gioco prima della ...ha nuovamente detto il suo parere sulla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi , accusandoli di essere dei "burattini" in balia degli aerei che sorvolano la casa del Grande ...Tommaso Zorzi cinico, come al solito. Il cinismo, però, non per forza è un difetto, laddove ci si pigli. E spesso l’influencer milanese ci piglia. Sarà anche per questo che è tanto amato. L’ultimo suo ...Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, spunta un clamoroso retroscena tra i due concorrenti del GF Vip: parole inaspettate.