Svolta per i metalmeccanici, trovato l'accordo sull'aumento salariale (Di venerdì 5 febbraio 2021) trovato l'accordo sull'aumento salariale dei metalmeccanici. L'intesa prevede un aumento di 112 euro al quinto livello e 100 al terzo. ROMA – E' stato trovato l'accordo sull'aumento salariale dei metalmeccanici. Come riportato dall'Agi, le lunghe trattative si sono concluse nella giornata di venerdì 5 febbraio. L'intesa prevede un incremento di 112 euro sui minimi al quinto livello, mentre 100 al terzo. Glu aumenti saranno suddivisi in più tranche ed entreranno in vigore da giugno 2021 e si concluderanno nel 2024. Una buona notizia per tutti i metalmeccanici in un momento non sicuramente semplice come quello della pandemia.

