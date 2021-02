Su due ruote a scoprire la Toscana | nasce un prodotto turistico omogeneo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Regione e Comuni puntano sulla bicicletta per attrarre turisti in. Lo fanno, ed è questa la novità, con quello che tecnicamente si definisce un(e dunque unitario a livello regionale): ovvero un insieme di beni e servizi in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda, in questo caso gli amanti delle duedesiderosi dila, con uncoordinato anche nelle promozione, per un’offerta turistica di qualità. Si è già svolto un primo incontro con gli ambiti territoriali per definire il percorso: una riunione in video, molto partecipata, con tutti e ventotto gli ambiti in cui si divide lapresenti, organizzata da...