Roma, prof indagato per il suicidio di un 17enne: "Vali meno di un bambino"

La Procura di Roma indaga sulla drammatica vicenda del suicidio di un 17enne, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. Quello che inizialmente sembrava essere un "normale" suicidio, potrebbe in realtà celare responsabilità penali ben precise. Ora risulta infatti indagato un professore del 17enne, che lo avrebbe umiliato ripetutamente in aula e preso in giro per i suoi problemi di apprendimento.

Tragedia a Roma: 17enne si suicida

La vicenda è accaduta in un liceo della zona Eur di Roma e risale a un anno e mezzo fa. La morte per suicidio di un 17enne, però, ha sollevato un polverone e un'interrogazione parlamentare, con la famiglia a insistere perchè si scoprisse la ...

