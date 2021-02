Real Madrid, Zidane: “Se devo essere cambiato voglio che mi venga detto in faccia” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Zinedine Zidane si sfoga in conferenza stampa, l'allenatore del Real Madrid sembra iniziare a non digerire più le voci sul suo futuro: "Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non sono passati degli anni. Io e i miei calciatori non molliamo, ma meritiamo rispetto. Se proprio devo essere cambiato voglio che mi venga detto in faccia - dichiara Zidane - , non alle spalle. Quando le cose vanno male mi vengono poste sempre le stesse domande, so di essere il primo responsabile ma leggo sempre delle esagerazioni".caption id="attachment 1082775" align="alignnone" width="4270" Real Madrid Zidane (getty images)/caption ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Zinedinesi sfoga in conferenza stampa, l'allenatore delsembra iniziare a non digerire più le voci sul suo futuro: "Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non sono passati degli anni. Io e i miei calciatori non molliamo, ma meritiamo rispetto. Se proprioche miin- dichiara- , non alle spalle. Quando le cose vanno male mi vengono poste sempre le stesse domande, so diil primo responsabile ma leggo sempre delle esagerazioni".caption id="attachment 1082775" align="alignnone" width="4270"(getty images)/caption ITA Sport ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Zidane nervoso: 'Ditemi in faccia che non mi volete più'

In conferenza stampa, Zinedine Zidane è parso particolarmente nervoso sulla situazione che si sta vivendo nel Real Madrid. Con toni forti, Zidane ha difeso lui stesso ed i giocatori dopo il ko contro il Levante. A seguire le sue parole riprese da calciomercato.com: ' Ci meritiamo di metterci la faccia fino al ...

È bufera in casa Real Madrid. Il tecnico merengue Zinedine Zidane ha parlato così in conferenza stampa rispondendo alle voci relative a un suo possibile esonero: “Meritiamo ...

