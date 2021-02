Piacenza-Milano: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita l’Allianz Milano: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per l’undicesima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. La formazione piacentina va a caccia dei tre punti per provare a scavalcare Vibo Valentia e portarsi al quarto posto della classifica. D’altra parte, la squadra di coach Piazza vuole riscattare il 3-1 incassato nella gara di andata e confermare il buon momento di forma. Dopo essere stati eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia infatti, i meneghini hanno rifilato un secco 3-0 a Trento e vogliono un altro successo per migliorare l’ottava piazza in classifica. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergyospita l’Allianz: eccoe come vedere intv eil match valido per l’undicesima giornata di ritorno della. La formazione piacentina va a caccia dei tre punti per provare a scavalcare Vibo Valentia e portarsi al quarto posto della classifica. D’altra parte, la squadra di coach Piazza vuole riscattare il 3-1 incassato nella gara di ane confermare il buon momento di forma. Dopo essere stati eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia infatti, i meneghini hanno rifilato un secco 3-0 a Trento e vogliono un altro successo per migliorare l’ottava piazza in classifica. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA RISULTATI E ...

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza Milano Rugby TOP 10: Viadana Piacenza diretta dall'arbitro Angelucci di Livorno

...puntati sullo Zaffanella dove andrà in scena la rivincita della gara che permise ai Lyons Piacenza ... AA" Filippo Russo (Treviso) Quarto uomo: Davor Vidackovic (Milano) Fiamme Oro Rugby - Kawasaki ...

Il Giro parte da Torino per ricordare l'Unità

Poi il Giro proseguirà in Emilia Romagna con la Piacenza - Sestola l'11 maggio e la Modena - ... prima della crono conclusiva a Milano il 30. Fra oggi e domani gli organizzatori renderanno noti i nomi ...

Per Cortemaggiore doppio impegno con Norbello e Castelgoffredo

Dopo gli italiani assoluti a Terni, dove Cortemaggiore è andata a rimpinguare il già nutrito medagliere con la diciottenne Jamila Laurenti, riprendono i campionati a squadre: in A1, dopo l'inaspettato ...

