Morto l'attore premio Oscar Christopher Plummer, aveva 91 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Addio a Christopher Plummer . l’attore premio Oscar canadese, interprete di «Tutti assieme appassionatamente» e «All the money of the world», è Morto all’età di 91 anni. La famiglia ha reso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 febbraio 2021) Addio a. l’canadese, interprete di «Tutti assieme appassionatamente» e «All the money of the world», èall’età di 91. La famiglia ha reso...

SkyTG24 : E' morto a 91 anni Christopher Plummer, una vita da attore da Shakespeare al cinema - repubblica : È morto l'attore premio Oscar Christopher Plummer - rtl1025 : ?? Addio a #ChristopherPlummer: l'attore canadese di 'Tutti Assieme Appassionatamente' e 'All The Money of the World… - Wally_84 : RT @SkyTG24: E' morto a 91 anni Christopher Plummer, una vita da attore da Shakespeare al cinema - paoletta8420 : RT @rtl1025: ?? Addio a #ChristopherPlummer: l'attore canadese di 'Tutti Assieme Appassionatamente' e 'All The Money of the World', è morto… -