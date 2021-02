Masterchef Italia 10: intervista ai concorrenti eliminati Valeria e Cristiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) La nostra intervista ai concorrenti eliminati durante l'ottava puntata di Masterchef Italia 10, Valeria e Cristiano. L'ottava puntata di Masterchef Italia 10, andata in onda ieri sera come tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (e che è sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV) è stata tra le più emotive e sofferte di questa edizione. Ad abbandonare la cucina del cooking show più famoso di Italia sono stati Valeria Caserta, la biondissima concorrente di origini molisane, e Cristiano Cavolini, l'operaio romagnolo con il sogno di abbandonare la vita di operaio metalmeccanico. L'avventura di Valeria all'interno della cucina di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) La nostraaidurante l'ottava puntata di10,. L'ottava puntata di10, andata in onda ieri sera come tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (e che è sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV) è stata tra le più emotive e sofferte di questa edizione. Ad abbandonare la cucina del cooking show più famoso disono statiCaserta, la biondissima concorrente di origini molisane, eCavolini, l'operaio romagnolo con il sogno di abbandonare la vita di operaio metalmeccanico. L'avventura diall'interno della cucina di ...

