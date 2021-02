Lockdown totale per 3 settimane, firmata l’ordinanza: è ufficiale. Ecco dove (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è ufficiale. La giunta ha deciso un nuovo Lockdown di ben tre settimane. Troppo pesanti i dati degli ultimi giorni: solo nella giornata di oggi, giovedì 4 febbraio, ci sono stati ben 647 casi positivi ed altri due decessi. Chiuderanno i negozi e anche le scuole: gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori torneranno alla didattica a distanza. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars-Cov2, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione del Coronavirus. Per questo motivo, la Giunta provinciale si è riunita ieri sera (4 febbraio) trovando unità di vedute circa un inasprimento delle misure attualmente in vigore. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è. La giunta ha deciso un nuovodi ben tre. Troppo pesanti i dati degli ultimi giorni: solo nella giornata di oggi, giovedì 4 febbraio, ci sono stati ben 647 casi positivi ed altri due decessi. Chiuderanno i negozi e anche le scuole: gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori torneranno alla didattica a distanza. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars-Cov2, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione del Coronavirus. Per questo motivo, la Giunta provinciale si è riunita ieri sera (4 febbraio) trovando unità di vedute circa un inasprimento delle misure attualmente in vigore. ...

