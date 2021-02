L’Asl fa sapere che il Napoli potrà partire regolarmente per Genova (Di venerdì 5 febbraio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, Radio Kiss Kiss Napoli ha informato che L’Asl non impedirà al Napoli di raggiungere Genova per giocare la gara di campionato in programma domani sera. L’Asl ci fa sapere che il Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di Koulibaly e Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, Radio Kiss Kissha informato chenon impedirà aldi raggiungereper giocare la gara di campionato in programma domani sera.ci fache ilperdopo la notizia delle positività di Koulibaly e Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio. L'articolo ilsta.

