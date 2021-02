Iss: 'Varianti diffuse, restare a casa' Rt a 0,84. Sardegna gialla da lunedì (Di venerdì 5 febbraio 2021) Peggiora il quadro del contagio da in Italia: in base alla bozza del monitoraggio settimanale di - Ministero della Salute () ben 13 regioni evidenziano un trend di casi in aumento e preoccupano le del ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Peggiora il quadro del contagio da in Italia: in base alla bozza del monitoraggio settimanale di - Ministero della Salute () ben 13 regioni evidenziano un trend di casi in aumento e preoccupano le del ...

MediasetTgcom24 : Iss, bozza monitoraggio: rischio aumento dei casi senza misure nazionali e locali #Coronavirus… - istsupsan : ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segn… - umbriaOn : #Varianti #Covid #Umbria: «'#Brasiliana' a #Perugia nell'#ospedale. Fuori c'è quella '#inglese'»… - LaskaJuventus : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segnale di al… - sam_samu24 : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segnale di al… -