Ha la lingua d’oro la mummia scopetta in Egitto | ecco perché

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Una nuova ed incredibile scoperta arriva dagli scavi archeologici di Taposiris Magna (circa 45 km a Alessandria d’): unacon la. Rinvenuta insieme ad altre 15 (tutte di grande valore artistico), questa sembra risalire a circa 2000 anni fa e la particolarità dellal’ha resa nota in tutto il mondo. Per l’esattezza, si tratta di una fogliaa forma di, situata appunto nella bocca. Perchè questa usanza? Al momento gli studiosi si stanno adoperando per trovare una risposta inconfutabile a questa domanda. Tuttavia, stando all’ipotesi più plausibile, la foglia sarebbe stata inserita per assicurarsi che il defunto potesse parlare nell’Aldilà, davanti alla corte di Osiride, dio degli Inferi. Stanno continuando ...