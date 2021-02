Governo: riprese consultazioni Draghi, a colloquio Fdi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Sono riprese a Montecitorio le consultazioni per la formazione del Governo del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. A colloquio la delegazione di Fdi capeggiata da Giorgia Meloni. A seguire, alle 16.15, toccherà al Pd, dunque, a chiusura della seconda giornata di consultazioni, la delegazione di Fi. I lavori si chiuderanno alle 18.30. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Sonoa Montecitorio leper la formazione deldel presidente del Consiglio incaricato, Mario. Ala delegazione di Fdi capeggiata da Giorgia Meloni. A seguire, alle 16.15, toccherà al Pd, dunque, a chiusura della seconda giornata di, la delegazione di Fi. I lavori si chiuderanno alle 18.30.

